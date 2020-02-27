2020/02/27 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي تخصص إيميلات وأرقام هواتف خاصة بالدوائر والأقسام التابعة لها لاستلام معاملات المواطنين خوفا من الكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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