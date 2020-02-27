2020/02/27 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة يعلن بدء مرحلة جديدة من التعاون مع وزارة الدفاع لتأمين ارزاق الجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن بدء مرحلة جديدة من التعاون مع وزارة الدفاع لتأمين ارزاق الجيش) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن بدء مرحلة جديدة من التعاون مع وزارة الدفاع لتأمين ارزاق الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).