حبس مسؤوليـن في ميسان لصرفهم 211 مليار دينار دون مسوغ قانون

2020/02/27 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر؛ وذلك على خلفية صرفهم دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ مبلغ (211,637,649,000) مليار دينار.وقالت دائرة التحقيقات في بيان توضيح للقرار الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إقدام المُدانين كلٍّ من معاون […]

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