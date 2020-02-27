الكويت توقف العمل بنظام البصمة بسبب فيروس كورونا

2020/02/27 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقال النطاق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم: “قرر ديوان الخدمة المدنية إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المزرم قوله: “سيصدر تعميم بالإجراءات الجديدة المؤقتة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى عزل جميع المصابين بفيروس كورونا وفق الإجراءات الطبية، مؤكدة أن جميع الإصابات المسجلة في الكويت هي لأشخاص قدموا من إيران.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتبعتها الكويت في مواجهة الفيروس، فقد شملت تفعيل برامج الرصد والاستجابة في وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي المرض.

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