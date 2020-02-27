غوارديولا يسقط ضحية عملية قرصنة لبيع أسراره

2020/02/27 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سقط الإسباني جوسيب غوارديولا ضحية لعملية قرصنة إلكترونية بعد أن نجح هاكر في اختراق بياناته السرية والدخول إلى بريده الخاص وقائمة أرقامه التي تضم لاعبين ورجال أعمال ووكلاء كرة قدم.وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الشرطة الإنجليزية نجحت في إلقاء القبض على الهاكر الذي حاول عرض البيانات المسروقة للبيع مقابل 100 […]

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