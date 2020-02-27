إصابة خمسة مواطنين بنيران قوى العدوان في الفازة بالتحيتا

2020/02/27 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أصيب خمسة مواطنين، اليوم الخميس، في قصف لقوى العدوان على التحيتا بالحديدة.وأكد مصدر أمني أن قوى العدوان خرقت اتفاق التهدئة واستهدفت منطقة الفازة بالتحيتا بقذيفة هاون أدت إلى إصابة خمسة مواطنين إصابة أحدهم خطيرة.وقد أصيب طفل في قصف لقوى العدوان على منطقة السويق في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة./انتهى7

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