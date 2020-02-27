2020/02/27 | 19:43 - المصدر: الغد برس

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الولايات المتحدة تحذر من خطر وقوع هجوم كبير ضد فندق في العاصمة ال

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الولايات المتحدة تحذر من خطر وقوع هجوم كبير ضد فندق في العاصمة الكينية نيروبي

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