قيادي في تيار الحكمة بستغرب عدم توازن للتمثيل المكوناتي في تشكيلة علاوي

2020/02/27 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة، فادي الشمري، ان هناك عدم توازن للتمثيل المكوناتي في تشكيلة المكلف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.

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