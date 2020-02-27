وكالة “إرنا”: وفاة رجل الدين والدبلوماسي خسروشاهي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

2020/02/27 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاعلام الإيراني، وفاة رجل الدين والسياسي ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وكالة إرنا للأنباء، وفاة خسروشاهي، الذي تولى عددا من المناصب الدبلوماسية، ومن بينها عمله رئيسا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، لمدة أربع سنوات بين عامي الفين وواحد والفين وأربعة، وسفيرا لبلاده لدى الفاتيكان ومستشارا لوزير الخارجية.

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