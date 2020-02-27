2020/02/27 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو العراقيين للتعاون من اجل الانتصار على مظاهر اليأس والإحباط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو العراقيين للتعاون من اجل الانتصار على مظاهر اليأس والإحباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).