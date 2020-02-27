ريال مدريد يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع محمد صلاح

2020/02/27 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت تقارير بريطانية مساء اليوم الخميس عن مساعي بدأ بها ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم محمد صلاح نجم ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن نادي ريال مدريد سيقدم عرضاً تصل قيمته إلى 126 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب الدولي المصري عندما تفتح نافذة الانتقالات الصيفية.وجاءت هذه التقارير بعد ساعات من خسارة فريق المدرب زين الدين زيدان أمام مانشستر سيتي في ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف.ويتطلع العملاق الإسباني حسب هذه المصادر إلى بيع غاريث بيل في الصيف المقبل وتمويل صفقة محمد صلاح الذي يعتبر في الوقت الحالي من أفضل المهاجمين في الدوريات الأوروبية الكبرى.وأفادت هذه المعلومات أن التوجه إلى خيار التوقيع مع محمد صلاح جاء بسبب عدم قدرة ريال مدريد على شراء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، والذي تصل قيمته إلى 300 مليون يورو.

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