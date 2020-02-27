إدارة PYD تغلق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان

2020/02/27 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، يوم الخميس، إغلاق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان، حتى إشعار آخر، كتدبير احترازي لمنع انتقال فيروس كورونا.

وقالت الإدارة الذاتيّة في بيان لها "يغلق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان اعتبارا من 1/3/ 2020 بشكل كامل وحتى إشعار آخر، كتدبير احترازي لمنع انتقال فيروس كورونا إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا".

وأضافت "يبقى هذا القرار سارياً لحين التأكد من السيطرة على هذا الفيروس والقضاء عليه".

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان رسمياً خلو الإقليم من فيروس كورونا، فيما شهدت كركوك والنجف وبغداد 6 حالات اصابة.

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