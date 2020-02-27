غارة إسرائيلية تقتل مسؤولاً أمنياً مرتبطاً بحزب الله

2020/02/27 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت العربية بأن غارة إسرائيلية قتلت عماد الطويل الذي يعمل في الأمن الجنائي السوري ويتعاون مع حزب الله اللبناني منذ فترة.

فيما قالت وكالة أنباء الحكومة السورية، الخميس، إن شخصا قتل جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في القنيطرة بالجولان.

ولم تصدر إسرائيل أي بيانات حول الغارة حتى الآن.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كان الطويل مسؤولا عن البنية التحتية لإيران في سوريا والتي استخدمت للهجوم على أهداف إسرائيلية.

وأدت ضربات نسبت إلى إسرائيل لمقتل 7 عناصر من قوات الحكومة السورية والحرس الثوري الإيراني في سوريا الشهر الحالي.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، شنّت إسرائيل عدة ضربات في الأراضي السورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

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