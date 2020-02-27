2020/02/27 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سفير العراق بالأردن ينفي منع 7 عراقيين من الدخول للمملكة بسبب الاشتباه باصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سفير العراق بالأردن ينفي منع 7 عراقيين من الدخول للمملكة بسبب الاشتباه باصابتهم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).