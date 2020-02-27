بعد قرار حكومي بحظر التجمعات.. الداخلية ترجح صدور تعليمات ملزمة وتوضح بشأن التظاهرات وخطر كورونا

2020/02/27 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رجح المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الخميس (27 شباط 2020)، صدور تعليمات من وزارته بشأن التجمعات، وفقا لتعليمات خلية الازمة التي طلبت حظر التجمعات لاي سبب كان لمدة 10 ايام ضمن اجراءات احترازية لموجهة خطر تفشي فايروس كورونا.

وقال المحنا في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "وزارة الداخلية تدرس القرارات التي صدرت عن لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020، كتدابير احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأضاف أنه "من المرجح ان تخرج الوزارة بتعليمات تخص تطبيق تلك الاجراءات، حرصا على سلامة العراقيين".

وتابع المحنا " نحن بانتظار موقف وزارة الصحة لان هذا الملف من اختصاصها".

وبشأن التظاهرات، لفت المتحدث باسم الداخلية الى انه "لغاية الان لم يصدر امرا بانهاء التظاهرات".

وكانت خلية الازمة الحكومية قررت، امس الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".

بغداد اليوم _ بغداد

دعا الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، اليوم الخميس، العراقيين للإنتصار على مشاعر اليأس والإحباط والهوان والحزن، والتذمر من الحاضر والتشاؤم من المستقبل، والتوجه نحو بناء الوطن.

وقال نوري المالكي، في بيان

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو تحالف الفتح النائب كريم عليوي، الخميس (27 شباط 2020)، عن اجماع القوى الشيعية من اجل حسم جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يوم السبت المقبل.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو وفد إقليم كردستان المفاوض ضياء بطرس، الخميس (27 شباط 2020)، ان الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي انتهت دون التوصل الى نتيجة فيما وجه طلباً يمهد للتصويت على كابينته.

وقال بطرس في حديث لـ (بغداد ال

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