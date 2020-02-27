محافظة بغداد: أسر الشهداء مخيرون باختيار موقع الأرض السكنية

2020/02/27 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التعويضات التابعة لمحافظة بغداد اليوم الخميس , إنجاز قرابة 65 ألف معاملة للمتضررين من جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في العاصمة بغداد .

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