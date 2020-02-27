العراق يؤكد عدم تأثر صادراته النفطية بفيروس “كورونا”

2020/02/27 | 20:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-الأناضول-قالت وزارة النفط العراقية، الخميس، إن عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام لم تتأثر بسبب فيروس “كورونا”، مؤكدة أن الشركات النفطية الأجنبية بضمنها الصينية، تعمل بشكل طبيعي.وقال عاصم جهاد المتحدث […]

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