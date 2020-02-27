2020/02/27 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تسمح للبنك المركزي الإيراني بتنفيذ معاملات تجارية محددة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تسمح للبنك المركزي الإيراني بتنفيذ معاملات تجارية محددة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تسمح للبنك المركزي الإيراني بتنفيذ معاملات تجارية محددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).