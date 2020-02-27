بالوثيقة.. فتوى جديدة لصلاة الجمعة والسياحة الدينية بوجود “كورونا”

2020/02/27 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدر المجمع الفقهي العراقي، اليوم الخميس، فتوى جديدة تتضمن تعليمات جديدة تتعلق بمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد.وتضمن بيان مطول للمجمع أطلعت “يس عراق” عليه، “سقوط وجوب صلاة الجمعة، مع الحرص على اقامتها وقصر خطبتها، كما يُرخص بعدم حضورها لكبار السن والصغار وضعيفي المناعة”.واضاف البيان انه “يمكن للأصحاء اداء صلاة […]

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