جريمة اغتصاب طفلة في الناصرية كانت بحق بشعة،

2020/02/27 | 20:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي شاب يعمل حلاق قام في اختطاف واغتصاب طفلة عمرها لم يتجاوز التسع سنوات وقام بقتلها في ابشع طريقة حيوانية، وهذه الجريمة لم تكن الأولى ولن تكن الاخيرة […]

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