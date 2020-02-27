جكليته السيد تكفي لشفاء عشيرة كاملة من فيروس كورونا

2020/02/27 | 20:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار فيروس كورونا في المدن العراقية , وبدأ يفتك بالمواطنين يومياً بلا رحمة .طلما الحدود تظل مفتوحة على مصراعيها مع الجارة العظمى أيران .وطالما التعامل والاستيراد وتنقل […]

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