البصرة.. إغلاق جزئي لجسر الزبير مساء اليوم لأغراض الصيانة

2020/02/27 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أعلنت مديرية مرور البصرة، انه سيتم الإغلاق الجزئي لجسر الزبير مساء اليوم عند الساعة الـ 11 مساءً للمباشرة بأعمال الصيانة، فيما سيتم تحويل خط السير القادم من البصرة باتجاه قضاء الزبير على طريق شط البصرة باتجاه جسر محمد القاسم.وذكر بيان لقسم الإعلام والعلاقات في المديرية تلقت “العهد نيوز” ، انه “تم […]

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