خاص لـ”العهد نيوز”.. كربلاء عاصمة السياحة الدينية لعام 2022

2020/02/27 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أكد مدير السياحة في كربلاء علاوي الدعمي، اليوم الخميس، بان المحافظة ستشهد اعمال سياحية كخطوة اولى لمشروع كربلاء عاصمة السياحة الدينية.وقال الاستاذ الدعمي في تصريح خص به “العهد نيوز” ، ان المحافظة اجتماعا موسعا لجميع الدوائر الخدمية لوضع الاسس والخطوات الجادة والسريعة لانشاء هذا المشروع واكماله خلال مدة لا تتجاوز السنيتن، […]

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