2020/02/27 | 20:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو: شيرين عبد الوهاب تعلن إصابتها بورم ليفي..والجمهور: ربنا يشفيكي (المستقلة)- منى شعلان / كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا ، وأدت إلى زيادة وزنها بشكل ملحوظ ، مما جعل الجمهور يطلق شائعات تفيد بحمل شيرين من زوجها الفنان حسام حبيب.وقالت الفنانة المصرية، في تصريحات لبرنامج “the insider” […]

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