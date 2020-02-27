مصدر امني لـ” العهد نيوز” اغتيال مختار محلة طعنا بالسكين من قبل مجهولين جنوبي الفلوجة

2020/02/27 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الخميس، عن اغتيال مختار محله طعنا بالسكين من قبل مجهولين جنوبي مدينة الفلوجة.وقال المصدر في حديث لـ ” العهد نيوز” ان ” مجهولين يحملون سكاكين اقتحموا منزل مختار محلة في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، وقاموا بطعنه في اجزاء مختلفة من […]

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