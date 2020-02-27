مقتل 2 واصابة 3 بانفجار عبوة ناسفة ببغداد

2020/02/27 | 20:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل مدنيين اثنين واصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبية جنوبي العاصمة العراقية بغداد....

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