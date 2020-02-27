خروج قطار عن مساره في مصر وسقوط عشرات المصابين

2020/02/27 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ خرج قطار عن مساره منذ قليل، من خط سكة حديد مطروح - الإسكندرية

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