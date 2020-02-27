ماذا يحصل بين المسلمين والهندوس اليوم وكيف تأجج الصراع الدموي القديم؟

2020/02/27 | 20:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مومباي – وكالات يسود جو من التوتر في الهند، جراء أعمال العنف الطائفي التي أسفرت عن مقتل 33 شخصا في نيودلهي، بعد هجمات نفذتها مجموعات هندوسية على مسلمين احتجوا سلميا على قانون الجنسية.ووفق وسائل إعلام محلية، فقد هاجم … Readmore

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