مصر تلغي كافة رحلات العمرة إلى السعودية

2020/02/27 | 20:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت الشركة الوطنية للطيران في مصر “مصر للطيران” أنه تم إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة سواء كانت مجموعات أو أفراد اعتبارا من اليوم الخميس.وأشارت مصر للطيران” إلى أنه بناء على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، تؤكد الشركة الوطنية مصر للطيران على […]

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