العراق يعلن القائمة الأولى لضحايا المقابر الجماعية للإيزيديين

2020/02/27 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الفريق الوطني للمقابر الجماعية في العراق اليوم الخميس، القائمة الأولى لضحايا المقابر الجماعية من الإيزيديين والتي ضمت 62 اسما جميعهم من الذكور.وقال الفريق المشكل من أعضاء في الحكومة والبرلمان وممثلين عن الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي اليوم في بغداد وتابعته "كلكامش برس"، إن "عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها، هو 73 مقبرة جميعها لضحايا تنظيم داعش من أتباع الديانة الإيزيدية"، مبينا أن الفريق تمكن من فتح 13 مقبرة منها".وأضاف، أن "الفريق استخرج رفات 346 ضحية، وجرى تحديد هوية 62 منهم". واشارا إلى أن "أعمار أصحاب الرفات الذي تم التعرف عليه، تتراوح بين 12 و85 عاما وجميعهم من الذكور".ونوه الفريق إلى أن "الحكومة العراقية ستقيم تشييعا رسميا للضحايا في 12 اذار المقبل، وبعدها بيومين ستقيم تشييعا شعبيا في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

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