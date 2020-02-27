الحج والعمرة توضح بشأن الرحلات إلى السعودية لموسم 2020 مع استمرار خطر كورونا

2020/02/27 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب كريم عليوي، الخميس 27-2-2020، الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بالوقوف وراء نشر فايروس كورونا المستجد في الشرق الاوسط عموماً والعراق خصوصاً.

وقال كريم عليوي في حديث لـ(

بغداد اليوم - بغداد

رجح المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الخميس (27 شباط 2020)، صدور تعليمات من وزارته بشأن التجمعات، وفقا لتعليمات خلية الازمة التي طلبت حظر التجمعات لاي سبب كان لمدة 10 ايام ضمن اجراءات احترازية لموجهة خ

بغداد اليوم _ بغداد

دعا الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، اليوم الخميس، العراقيين للإنتصار على مشاعر اليأس والإحباط والهوان والحزن، والتذمر من الحاضر والتشاؤم من المستقبل، والتوجه نحو بناء الوطن.

وقال نوري المالكي، في بيان

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