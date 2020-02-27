شباب العراق بالكرة يغادر البطولة العربية بالخسارة من مصر

2020/02/27 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

ودع منتخب شباب العراق بكرة القدم اليوم الخميس (27شباط 2020) البطولة العربية بالخسارة من المنتخب المصري صفر - 1، في لقاء جرى لحساب الدور ربع النهائي بالبطولة الجارية في السعودية.

البداية كانت مصرية في الاستحواذ ونقل الكرة الى ساحة لعب العراق اجبرت الاخير للتراجع الى الدفاع والتكتل امام الحارس والتشتيت العشوائي من دون اي فرص عراقية تهدد المرمى المصري، ومع مرور الوقت تحولت الافضلية المصرية الى تسيد امام ارتباك خطوط الفريق العراقي التي تراجعت بالكامل الى الخلف مع تصدي الحارس للفرص الفعالة، لكن الفريق العراقي تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة حتى نهاية الشوط الاول والخروج بنتيجة سلبية.

لم يتغير الحال في الشوط الثاني، استمرار للسيادة المصرية مع تراجع عراقي وتحمل الحارس محمد حسن الضغط المصري والتهديد، من دون فرص عراقية، حتى وان وجدت فهي خجولة او انها لم تجد الطريق للحارس المصري الذي بقي مستريحا على مدى الوقت، حتى جاءت الدقيقة 76 ووفقا لمجريات اللقاء جاء هدف التقدم المصري بواسطة محمود صابر، لينتهي اللقاء مصريا 1- صفر.

وبهذا الفوز انتقل المنتخب المصري الى الدور نصف النهائي، اضافة لتونس والمغرب والسنغال بالفوز على الجزائر وليبيا والبحرين اليوم ايضا.

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