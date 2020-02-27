الكشف عن زيت نباتي “أثبت” فعاليته في تحفيز نمو الشعر

2020/02/27 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قد تبدو المكملات الغذائية التي تحفز نمو الشعر غير عقلانية إذا كنت تعاني من تساقط الشعر، ولكن البعض منها قدّم نتائج واعدة، بما في ذلك الزيوت الأساسية.ويمكن أن يكون تساقط الشعر ضارا لأن التغيير الجسدي قد يسبب مشكلات نفسية بمرور الوقت، مثل فقدان احترام الذات.وعلى الرغم من أن تساقط الشعر […]

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