بالفيديو.. بشار رسن يسجل هدفاً صاروخياً في الدوري الايراني

2020/02/27 | 20:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: فاز بيرسبوليس على نظيره شاهر خوردو بثلاثة اهداف لهدف في اطار منافسات الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم، حيث تجري المباريات بلا جمهور بعد تفشي وباء كورونا في البلاد.وتصدر بيرسبوليس فرق الدوري برصيد 44 نقطة فيما جاء سبهان اصفهان في المركز الثاني ب37 نقطة.وسجل نجم المنتخب العراقي بشار رسن الهدف الثاني […]

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