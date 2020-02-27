العراق: مجلس النواب يرجئ جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي لعدم اكتمال النصاب

2020/02/27 | 20:36 - المصدر: فرانس 24

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أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية التي كان من المفترض عقدها الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي إلى يوم السبت من الأسبوع المُقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب معارضة تحالف القوى العراقية والكتل الكردية، وفق ما أفاد مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح.

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