وفاة سفير إيراني سابق إثر إصابته بفيروس كورونا

2020/02/27 | 20:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الخميس، هادي خسرو شاهي، سفير إيران السابق في الفاتيكان والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر إثر إصابته بفيروس كورونا.وفضلا عن مناصبه الدبلوماسية، كان هادي خسرو […]

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