2020/02/27 | 21:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تعلن القائمة الأولى لضحايا المقابر الجماعية من الايزيديين - الصورة لموقع روسيا اليوم

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