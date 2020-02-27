صالح شمسان - للحزب الاشتراكي تاريخ محفور في ذاكرة للجماهير

2020/02/27 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صالح_شمسان تحدثنا في موضوعنا السابق عن تاريخ الحزب الاشتراكي اليمني واهميته، وضرورة تبني الحزب الاشتراكي اليمني لمواقف سياسية حاسمة.."ويتصرف الحزب بحجم تاريخه وليس باقل منه وبالانسجام معه" والانطلاق منه..لأن تاريخ الحزب الاشتراكي تاريخ واقعي ارتبط باجتراح المآثر وتحقيق المنجزات، وليس تاريخ وهمي نحاول هنا التأصيل له، مثل ما عمل ويعمل البعض الذين ظلوا يبحثون لهم عن أدوار تاريخية، وعن بطولات وهمية، وعن شهادات......

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