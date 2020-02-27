2020/02/27 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي في مؤتمر لجنة حماية اللغة العربية ولجنة العلاقات الدولية الذي نظمه اتحاد كتاب مصر اليوم الأربعاء بعنوان( مركزية اللغة في قوة مصر الناعمة عربيًا ودوليًا ) حينما قرأت الدعوة المنشورة في وسائط التواصل الاجتماعي اثارت اهتمامي وقررت الحضور لسببين الأول ؛ كوني أحمل الهوية القومية العربية وأتكلم لغتها فضلًا عن عضوية في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وكل ما يتصل بالأدب والأدباء يهمني ثقافيًا.والثاني يعود......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - من وحي مؤتمر القوة الناعمة ومركزية اللغة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - من وحي مؤتمر القوة الناعمة ومركزية اللغة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).