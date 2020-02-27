2020/02/27 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الكرخ تهدد بفضح بعض مدراء الوحدات الإدارية بالتحريض على طرد المواطنين العراقيين المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا خارج المستشفيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 21:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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