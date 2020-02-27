هل اصيب البابا بفيروس كورونا ؟

2020/02/27 | 21:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اصيب الزعيم الكاثوليكي في العالم بالمرض بعد يوم من حضوره مجموعة من مؤيدي الفاتيكان مما عرضه للمصافحة والتقبيل، في حين الغي برنامج آخر في شمال إيطاليا كان من المفترض اقامته بحضور البابا.

هذا ويذكر ان إيطاليا لديها أكبر عدد من حالات فيروس كورونا في أوروبا....

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