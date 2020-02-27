2020/02/27 | 21:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخلافات السياسية وعدم الإتفاق على الكابينة الوزارية فضلاً عن عدم إكتمال النصاب القانوني ترجئ إنعقاد الجلسة الإستثنائية لمجلس النواب إلى يوم السبت ، وسط مطالبات للحكومة بإعادة هيبة الدولة والتحضير […]

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