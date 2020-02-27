2020/02/27 | 21:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تعلن عن توصلها لعلاج ڤايروس كورونا (تركيبة علاجية) و تقول انها ستعلن عنه رسمياً أمام وفد منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل أكد مصدر رفيع في وزارة الصحة الإيرانية للمصدر […]

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