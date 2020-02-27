بحادث مروري.. مصرع منتسب أمني في الديوانية

2020/02/27 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه إلى حادث مروري على الطريق السريع في محافظة الديوانية.وقالت مديرية الشرطة بالمحافظة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، إن “لضحية كان يقود مركبته فانحرفت عن الطريق وسقطت في نهر قريب من الطريق السريع، فيما قامت وحدة الغوص التابعة لقسم الشرطة النهرية وعدد من المنتسبين ومركز […]

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