لم تتوقّف منذ /3/ أيّام.. ما أسباب الصدامات في الخلاني؟

2020/02/27 | 21:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت في #بغداد، ثمّة ساحاتٌ ثلاث ترتكز فيها الاحتجاجات العراقية المستمرة منذ أكتوبر المنصرم، جميعُها على مقربة من بعضها، #ساحة_التحرير، هي الرئيسة، تليها #ساحة_الوثبة في بغداد العتيقة،

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