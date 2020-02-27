2020/02/27 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعتلى فريق النفط صدارة الدوري الممتاز، بفوزه مساء اليوم الخميس، على فريق الميناء بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب الفيحاء في البصرة، لحساب الجولة الثالثة .وتمكن محمد داود من خطف هدف المباراة الأول في الدقيقة 24، فيما حاول الميناء العودة إلى المباراة، لكنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي للنفط.وفي الشوط الثاني، حاول الميناء عبر تسديدة حسين فلاح، لكن كرته علت العارضة، وكذلك تسديدة المدافع حمزة عدنان.وفي الدقيقة 74، خطف محمد داود هدف ثاني للنفط، وضع فريقه بمأمن بعد تنظيم الخط الخلفي، ليخرج من المباراة بثلاث نقاط رفعت رصيده للنقطة السابعة وضعته بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الميناء عند 6 نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("محمد داود" يقود النفط لصدارة الدوري العراقي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("محمد داود" يقود النفط لصدارة الدوري العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).