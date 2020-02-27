مجلس القضاء يؤجل اختبار القبول في المعهد القضائي إلى اشعار آخر

2020/02/27 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر الجمعة المقبل إلى إشعار آخر".وقال المجلس في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "نظرا للظروف الصحية وانتشار فايروس كورونا في عدد من بلدان العالم، قرر مجلس القضاء الأعلى تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر الجمعة ٢٨ شباط الحالي، إلى اشعار آخر حرصا من المجلس على سلامة المشاركين فيه".

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