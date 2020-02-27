عضو بالطاقة النيابية يدعو لاصدار قرار حكومي بمنع دخول الوافدين الاجانب للشركات النفطية لـ 3 اشهر

2020/02/27 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو الطاقة النيابية، صادق السليطي، الخميس (27 شباط 2020)، إلى إصدار قرار حكومي يمنع دخول الوافدين الاجانب للشركات النفطية لـ 3 اشهر.

وقال المكتب الإعلامي لعضو الطاقة النيابية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السليطي طالب وزير النفط بالإيعاز لكل شركات النفط لمنع استقبال الكوادر الأجنبية العاملين بالشركات والمواقع النفطية ولمدة لا تقل عن 3 أشهر لمنع انتشار مرض كورونا المنتشر عالميا، مع إجراء الفحص الشامل للمواقع وبالأخص مصفى كربلاء .".

واضاف أن "تلك الكوادر الاجنبية تختلط مع الموظفين العراقيين أثناء العمل وقد تكون ناقلة للمرض ".

بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس، سهولة موافقة الكرد على التصويت لصالح الكابينة الوزارية الجديدة لمحمد توفيق علاوي، فيما أشار إلى عقبة وحيدة.

وقال ريبين سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت هيأة الحج والعمرة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الرحلات إلى السعودية لموسم 2020 وذلك بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وذكر إعلام هيأة الحج، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مجلس ادارة

بغداد اليوم _ بغداد

أتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب كريم عليوي، الخميس 27-2-2020، الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بالوقوف وراء نشر فايروس كورونا المستجد في الشرق الاوسط عموماً والعراق خصوصاً.

وقال كريم عليوي في حديث لـ(

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