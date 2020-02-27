وزارة الصحة العراقية تكشف عدد حالات الاصابة المؤكدة بـ ’’كورونا’’ في البلاد

2020/02/27 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وزارة الصحة العراقية ، الخميس 27-2-2020، عدد حالات الاصابة المؤكدة بـ ’’كورونا’’ في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح وزع لوسائل الاعلام ان " عدد الاصابات المؤكدة في العراق بلغ 5 فقط ، اربعة منها سجل في كركوك وخامسة في بغداد".

وكانت أول حالة إصابة بفايروس كورونا في العراق، قد ظهرت، الاثنين (24 شباط 2020)، في محافظة النجف، بعد تسجيلها على طالب إيراني يدرس في الحوزة الدينية بالمدينة القديمة داخل المحافظة.

وكانت خلية الازمة الحكومية قررت، امس الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة "صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".

بغداد اليوم _ متابعة

نفى السفير العراقي بالأردن، حيدر العذاري، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن منع 7 عراقيين من الدخول إلى أراضي المملكة بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال العذاري، في تصريحات صحفية: "لا صحة لمنع 7

بغداد اليوم - بغداد

نشر مدير صحة الكرخ، الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي، الخميس (27 شباط 2020)، صورا للكادر الطبي الخاص الذي جرى نشره في بغداد الدولي لفحص الوافدين الى العراق للحيلولة دون انتقال مرض كورونا عبر المطار.

وقال الحجامي في منشور على صفحته

بغداد اليوم- خاص

كشف صحة واسط وبابل ، الخميس 27-2-2020 ، عن نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بطالبين عراقيين عادا من ايران واشتبه باصابتهما بكورونا.

وقال مدير عام صحة واسط، جبار الياسري لـ(بغداد اليوم)، إن "نتيجة الفحوصات المختبرية

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