بالفيديو.. الفنان الكويتي عبد الله بوشهري يوضح حقيقة اصابته بكورونا

2020/02/27 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: خرج الفنان الكويتي عبد الله بوشهري الى متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يوضح فيه حقيقه اصابته بوباء كورونا.

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